日本屬於已開發國家，照理來說教育水平應該在全世界名列前茅，但根據日媒報導，日本已逐漸淪為「低學歷國」，數據顯示，日本每100萬人口中取得博士學位的人數，遠遠比美英德韓四國還要低。背後關鍵在於，日本民眾只在乎考上哪間大學能找到好工作，大眾對研究所的評價過低。

《日經中文網》引述日本文部科學省科學技術與學術政策研究所的統計，日本每100萬人中，取得博士學位的人數遠低於美英德韓四國，在包括上述四國和大陸在內的國家中，只有日本取得博士學位人數減少。回顧2007年，日本有276人在美國拿到博士學位，但到2017年，減少至117人，按國家排名僅在第21位。

此外，分析日本關注度高的科學論文數的國際排名，日本在1990年代上半期排在世界第3名，但2018年下滑到第10名。報導稱平成30年間（1989年~2019年），日本的產業競爭力出現明顯下滑，分析培養創新人才的體制的薄弱，也造成日本產學根基的下沉。

報導稱，日本變低學歷國家的原因在於日本社會對研究所的評價過低，民眾考上哪間大學成為企業錄用的標準，課業學習便從大學畢業後就結束了，「過度對學歷的批評，及比起學問更重視社會經驗的一種反知性主義，加劇了低學歷的現象。」

報導提及，日本很多企業不敢大膽地向前邁出一步，都缺乏聘用研究生的經驗，強調企業、學校和政府應攜手改善低學歷的情況，如果不這樣做就無法擺脫危機。