2020年底，OKX官方宣布推出統一交易帳戶系統，針對不同階段投資者，提供三種帳戶模式：簡單交易模式、單一幣種保證金模式和跨幣種保證金模式。OKX積極開發下一代數位資產交易系統，一體化帳戶結構，三種帳戶模式，保證金跨業務共享，打造劃時代交易體驗。

而統一帳戶則意味著：

(圖片資料來源/歐易OKX提供)

目前OKX的統一帳戶已經啟動線上公測，未來的交易帳戶將分為簡單交易模式，單幣種保證金模式和跨幣種保證金模式（包括自動借款和不自動借款）。其中，簡單交易模式僅支付非保證金交易（幣幣交易和買入期權交易）；單幣種保證金模式是將同一結算幣種的交易放置在統一帳戶中進行；跨幣種保證金模式則是將不同幣種資產統一折合成美元價值，所有幣種的各類現貨及衍生品交易都放置在同一帳戶下進行。

需要強調的是，統一帳戶並非簡單地將各交易帳戶統一在一個帳戶下，而是在交易廣度（跨品種交易）和交易深度（可交易規模）有了本質上的變革。具體而言，統一帳戶將在以下幾個方面改寫業界遊戲規則：

（1） 免去資金轉帳的繁瑣，提升交易便利程度

(圖片資料來源/歐易OKX提供)

在當前的各大交易所中，其帳戶設計正規畫基本都劃分為：幣幣帳戶、槓桿帳戶、法幣帳戶、合約帳戶等相互獨立的帳戶。在需要進行相關交易時，須進行資金劃轉，過程繁瑣。而OKEx的統一帳戶支援在一個帳戶中進行各類別交易，不再需要在多個帳戶之間進行資金劃轉，降低了使用者的操作複雜度。

（2）共享保證金，提高資金利用效率

在原有帳戶模式下，個帳戶之間的資金餘額和部位收益不能共享，佔用了使用者過多的資金。在OKEx統一帳戶下，單幣種保證金模式支援相同結算幣種的衍生品之間共用保證金，跨幣種保證金模式則是將不同幣種資產統一折合成美元價值，實現不同結算幣種的所有衍生品之間共享保證金，由此減少資金佔用，提高資金的利用效率。

例如在下面的案例中，在原帳戶模式下，某位使用者在永續帳戶裡有3BTC的餘額，持有BTCUSD永續合約的多頭，其初始保證金為1BTC，位實現盈虧為2BTC；同時，在交割合約中有1BTC的餘額，未持有交割合約部位。

在相同情況下（沒有掛單、逐倉和期權交易），使用統一帳戶的使用者可用來交易BTCUSD當季幣本位合約的保證金數量為5BTC，而原帳戶模式下，該保證金數量僅為1BTC。相較於原模式，該案例中使用者的資金效率提高了5倍，其中原因在於交割合約可以共享原永續帳戶中的資金餘額和部位收益。

（3）軋差盈虧，降低爆倉穿倉風險

在原有的帳戶模式下，各帳戶之間的部位盈虧不能軋差相抵，單一帳戶下的部位虧損面臨強制平倉或穿倉的風險（例如槓桿帳戶和合約帳戶的部位盈虧無法抵消）。但在OKEx統一帳戶下，各帳戶甚至不同結算幣種的部位之間，其盈虧可以軋差相抵，並可共用保證金，降低爆倉穿倉風險。

如下述案例中，某位使用者擁有0.2BTC和3,000USDT的資產，以20,000USD的建倉均價，分別以10倍槓桿做多BTCUSDT永續合約（USDT保證金）100張；以10倍槓桿做空BTCUSD永續合約（幣本位）200張（部位價值20,000美元）。當永續合約標記價格下跌至17,000USD時，若使用原帳戶模式，該名使用者的USDT保證金合約將受到強平，但若選用統一帳戶模式，該使用者的兩個部位都不會被強平。

（4）自動借款功能，實現無幣交易，提高交易便利度，降低爆倉平倉風險

在OKEx的跨幣種保證金---自動借款模式下，當美元價值的有效保證金充足時，使用者可在某個幣種餘額不足情況下，出售該幣種，或者交易以該幣種為結算貨幣的衍生品，可實現無幣交易，進一步提高交易便利度，降低爆倉平倉風險。

例如某使用者擁有 1000 UNI的資產，想購買20 DOT，但DOT只有DOT/USDT交易對，此時UNI 價格為3 USD， DOT價格為6 USD。在原帳戶模式下，該名使用者必須先賣出40 UNI，買進120 USDT後，再購買 20 DOT；但在統一帳戶模式下，該使用者不需進行兩次交易，而可以直接購買20 DOT，並產生120 USDT的負債。由於在USDT的免息額度內，該負債不需要支付利息。在此情況下，有效提高使用者的交易便利程度，減少交易手續費。

(圖片資料來源/歐易OKX提供)

從上可以看出，OKX的統一帳戶設計相比舊有帳戶設計，可以免去資金轉帳的繁瑣，大幅改善使用者資金的利用效率，擴大資金使用的廣度和深度，保護使用者的部位安全。可以說OKEx統一帳戶是加密貨幣交易領域劃時代的產品。

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