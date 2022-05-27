第3劑疫苗對於促進身體免疫力、避免重症與住院風險而言，究竟有多重要？甫發表於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）的研究指出，新冠加強針（第3劑）針對Omicron亞種病毒提供抗體保護，包括BA.2、BA.3以及與Delta的混種病毒「Deltacron」，效益比起第2劑疫苗而言更為廣泛，研究亦呼籲未施打者應盡速完成接種措施。

●美研究曝「第3劑」效果最全面 對BA.2、BA.3、Deltacron皆具保護作用

美國俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心檢測10名醫療保健人員的血清抗體水平。平均而言，接種2次疫苗後，針對BA.3與Deltacron的抗體濃度分別比對原始株的濃度低了3.3倍與44.7倍。施打第3劑疫苗後，抗體濃度則降低2.9倍與13.3倍，顯示出保護效果的顯著改善，尤其對Deltacron的效果更為顯著，相差約30倍之多。

另一則發表於《Cell Host & Microbe》的研究則測試了48名醫療保健人員在接種第2劑mRNA疫苗，以及19名在接種3劑mRNA 疫苗接種後的血清抗體濃度，並將31名Omicron疫情期間住院患者的血清抗體濃度作為對照。

(圖/潮健康提供)

研究指出，施打2劑疫苗的受試者，針對Omicron變體的中和抗體濃度「非常微弱」，但在施打第3劑加強針之後，中和抗體濃度逐漸趨於平衡。與原始株相比，針對 Omicron的中和抗體濃度雖然較低，且較容易造成「免疫逃脫」，但第3劑無疑提供了更為廣泛的保護力，使重症與住院風險顯著降低。

「無論罹患Delta、Deltacron或Omicron，患者若施打加強針，皆能受到一定的保護。接種3劑疫苗的受試者，總體上具有最廣泛和最強的抗體保護力。」研究作者John Evans表示，第3劑疫苗可產生足夠高的抗體濃度以抵禦BA.2；這表明Omicron-BA.3之前的變體，難以在人們廣泛施打第3劑的狀況下，造成大規模傳染。

(圖/潮健康提供)

●Omicron新變種來勢洶洶 專家：病毒「3特性」恐導致新一波大流行

不過，Omicron病毒的變異仍舊馬不停蹄地持續著。John Evans與研究共同作者Shan-Lu Liu近日發佈於《BioRxiv》預印本的實驗指出，第3劑雖對BA.2.12.1、BA.4和BA.5等新型變種提供了一定程度的抗體濃度，但程度已低於初代BA.1與BA.2。Liu說明，往後的研究應開始聚焦在第3劑的抗體保護，能持續多久的時間。

「病毒正在進化，因此任何事情都有可能會發生。包括變種病毒之間的重組，例如Deltacron，就結合了Delta的強大致病性與Omicron的免疫逃脫能力。因此，目前最好抵禦病毒的方法，就是盡快施打完整3劑疫苗；而2劑疫苗對目前的Omiron疫情而言是絕對必要的。」Liu表示。

美國病毒進化生物學家Jesse Bloom亦針對BA.4與BA.5亞型發表看法，指出兩者似乎更具傳播力，且相較BA.1、BA.2與BA.3，似乎更能躲避抗體和免疫反應，意指病毒使染疫者「二次感染」的風險可能會顯著提升。這標示著未來全球將可能有新一波的疫情大流行出現，相關衛生單位需以更嚴謹的態度對待之。

因此，Bloom提醒民眾，不應過度輕忽Omicron疫情，即使現階段確診者以輕症居多，生活上仍需做好防疫措施如勤洗手、保持社交距離，並避免出入室內密閉空間或人潮擁擠之場所。