全球新冠疫情尚未退去，歐洲和北美又掀起猴痘（Monkeypox）風暴，世衛組織表示，截至當地時間24日為止，接到19個非猴痘流行國家和地區通報，累積131例確診病例與106例疑似病例，目前仍被認定為「隨機事件」，可能跟西班牙與比利時兩場大規模派對中的危險性行為有關。

世衛組織傳染病專家海曼（David Heymann）接受美聯社專訪時表示，猴痘從未在非洲以外的地區廣泛暴發，這表示歐洲此波疫情的情況與之前截然不同，臨床觀察，當與被感染者密切接觸時，猴痘可以傳播，且性行為擴大了這種傳播。

猴痘症狀類似流感，症狀包括：發燒、頭痛、肌肉痠痛、發冷、疲憊和淋巴結腫大，在發燒後的1到3天內，出現皮疹，從面部開始並擴散到身體其他部位，通常症狀持續大約2到4個星期。

此外，在出現皮疹前，嚴重淋巴結腫大，為猴痘患者的明顯病徵。再者，發燒後約1至3天，口腔內出現潰瘍，身體其它部位亦會出現皮疹。

專家擔心，如果人與人間傳染持續進行，讓病毒就可能侵入到寵物體內，儘管這是潛在風險，但只要一成真，猴痘恐怕就會在歐洲大陸成為揮之不去的流行病。

衛福部疾管署指出，過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家則有偶發零星的境外移入病例，但近期於歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家爆發疫情，不排除當地發生罕見本土傳播疫情。

疾管署表示，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微，臨床表現有3大特徵，分述如下：

▸皮膚病灶：如皮疹、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等。

▸具有任一下列症狀：發燒（≧38℃）、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）。

▸無其他明顯病因，且臨床醫師已排除常見發疹性疾病之診斷：例如水痘、帶狀皰疹，腸病毒、淋病、梅毒、軟性下疳等。

疾管署提醒，國人自國外入境時，如有上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。