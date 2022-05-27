「你家小孩打疫苗了沒？」這是最近許多有幼童家長間的問候語，因為近來疫情升溫，又有幼童罹患中重症，甚至死亡的案例，令家長們十分不安，因此，兒童新冠疫苗變得超級搶手。

●小小孩打疫苗還是不打 很兩難

家有有小小孩的營養師程涵宇表示，從新聞中看到小孩重症那麼多，做父母真的急死了！最近收到幼兒園發下來接種covid-19疫苗意願調查，說沒有掙扎是騙人的。他相信很多大人打疫苗時都得想個半天，因此，有小孩的家庭真的很難放鬆看待，家裡有小孩的家長，更能體會這個決定有多麼艱難。

有鑒於家人們多從事醫療行業，每天接觸的都是高風險病人，為了保護家中的孩子，程涵宇和家人討論後決定讓孩子施打新冠疫苗。問了幾十家醫療院所後，答案只有兩種：「額滿了」跟「通話中」，還有問到一家要現場排隊登記，還好最後還有醫院網路預約可以跟時間賽跑獲得一個名額。

程涵宇特別為家中有小小孩的爸爸媽媽，整理了兒童施打新冠疫苗前後的飲食注意事項，不但能幫助孩子健健康康，也希望能降低爸媽的焦慮，家中有兒童的家長們可以多參考。

●兒童打疫苗前這樣吃

.避免空腹：打疫苗前不空腹減少不適。

.多喝水：水分攝取不足恐脫水會加重頭暈頭痛等副作用，所以建議要足夠水分，並且避免以含糖飲料取代白開水。

.均衡飲食：均衡飲食有助於維持良好的免疫力，可以幫助疫苗正常發揮效果，建議可多攝取蛋白質及鋅的食物例如魚、海鮮、雞肉、維生素A例如地瓜、南瓜、鮭魚及多曬太陽補充維生素Ｄ，幫助孩子於打疫苗前有良好的免疫力。

●施打疫苗後這樣吃

.同樣補充足夠的水分，能更幫助我們代謝更好！

.攝取抗發炎食物

蔬菜中含有多種的植化素幫助抗發炎，水果中維生素Ｃ增強身體抗氧化能力，堅果豐富維生素Ｅ抗氧化及類黃酮增強保護力，好油Omega-3脂肪酸多存在高油脂的魚類例如鮭魚、鯖魚等幫助抗發炎，可幫忙對抗疫苗後的不適症狀。

●避免攝取3種食物

1.避免含糖飲料，喝水最好！6 歲以下的幼兒每天喝的果汁不應超過半杯120ml——並確保果汁是 100% 的果汁喔！

2.避免太鹹太甜的零食，可選健康的零食例如海苔、無調味堅果等

3.避免高飽和脂肪、反式脂肪的食物例如炸雞、薯條、甜甜圈等。

.正常作息：不論孩子是否在家上課都是需要正常作息，也能幫助維持良好的免疫力！

●副作用是輕微而短暫的

程涵宇提醒，一項針對5至11 歲兒童的疫苗安全數據審查發現，接種Pfizer-BioNTech COVID-19 疫苗後，最常報告的副作用是輕微而短暫的。這些副作用在第二次給藥後較為常見，包括：頭痛、打針的手臂疼痛、疲倦等，孩子的健康真的要靠家長們細心多留意多觀察。

如果還沒想好要不要讓孩子打疫苗的爸媽，平常也可以照著上述的建議，準備食物給孩子吃。