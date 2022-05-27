美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）於26日發表「美國政府對中華人民共和國的政策」演說，強調美國對台政策並未改變，仍遵循「一個中國政策」。美國反對台獨，也反對兩岸任何一方改變現狀；美國沒有要遏制中國崛起，更不是要引發一場新的冷戰，但中國必須一起遵守及維護國際秩序。

外交部表示，由於台美一直有緊密良好的溝通管道，美方在事前已經分別在華府及台北就國務卿的演說向我方詳盡簡報。外交部樂見布林肯國務卿再次重申美方堅守對台灣的安全承諾，並且將繼續支持台灣參與國際事務。

外交部指出，中國對台灣在安全、經濟及國際參與無所不用其極的打壓，已引起美國及國際社會的高度關切。面對中國政府不斷挑戰且破壞以規則為基礎的國際秩序，有賴全球民主盟友及夥伴團結合作、共同應處。台灣將持續與美國及其他理念相近國家緊密合作，共同對抗威權擴張，維護台海安全，以及印太區域的和平、穩定與繁榮。