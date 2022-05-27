多明尼加共和國電影當局今天表示，美國影星雷李歐塔在該國辭世，享壽67歲。他生前曾主演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的黑幫經典電影「四海好傢伙」。

多明尼加電影當局發言人說，雷李歐塔（Ray Liotta）去世前正在多明尼加拍新戲。發言人告訴法新社：「就我們所知，他的未婚妻在他身旁，她懇請您尊重她的心情。」

雷李歐塔在多明尼加拍攝電影「危險水域」（Dangerous Waters，暫譯），他的公關艾倫（Jennifer Allen）說，雷李歐塔是在下榻的飯店內於睡夢中辭世，現場無可疑情況。

包括「綜藝」（Variety）等美國娛樂業界媒體都報導了他的死訊。

雷李歐塔與勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、喬派西（Joe Pesci）演出的1990年電影「四海好傢伙」（Goodfellas），被公認為20世紀最佳電影之一。

「四海好傢伙」一共獲得奧斯卡6項提名，喬派西因該片榮獲最佳男配角。雷李歐塔在片中飾演黑幫名人亨利希爾（Henry Hill），演技廣受讚揚。

他與凱文寇斯納（Kevin Costner）出演的1989年運動片「夢幻成真」（Field of Dreams）也備受推崇，雷李歐塔在片中飾演無鞋喬（Shoeless Joe）。這部電影一共獲得最佳影片等3項奧斯卡獎提名。

雷李歐塔的代表作還有「散彈露露」（Something Wild）、「人魔」（Hannibal）、「婚姻故事」（ Marriage Story）、「紐華克聖人」（The Many Saints of Newark）等。他有一個23歲的女兒卡珊（Karsen Liotta）。（譯者：楊昭彥）1110527