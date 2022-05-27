由於零售業財報優於預期，加上投資人進場撿便宜，華爾街股市主要指數今天勁揚，連續第2個交易日收高。
道瓊工業指數上漲516.91點或1.61%，以32637.19點作收。
標準普爾500指數揚升79.11點或1.99%，收4057.84點。
科技股那斯達克指數勁揚305.91點或2.68%，收11740.65點。
費城半導體指數大漲111.68點或3.87%，收2994.61點。（譯者：楊昭彥）1110527
由於零售業財報優於預期，加上投資人進場撿便宜，華爾街股市主要指數今天勁揚，連續第2個交易日收高。
道瓊工業指數上漲516.91點或1.61%，以32637.19點作收。
標準普爾500指數揚升79.11點或1.99%，收4057.84點。
科技股那斯達克指數勁揚305.91點或2.68%，收11740.65點。
費城半導體指數大漲111.68點或3.87%，收2994.61點。（譯者：楊昭彥）1110527
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