根據媒體公布的桃園市長選戰最新民調，國民黨徵召的前行政院長張善政支持度，皆領先衛福部長陳時中與新竹市長林智堅、民進黨立委鄭運鵬。時事評論員李正皓表示，張善政在桃園的最新民調大約35%，這不足以當選桃園市長，大概要40%左右才能當選，因此，這5%可能就是他的「天險」。

《ETtoday新聞雲》昨公布最新民調顯示，若年底桃園市長選舉由張善政、陳時中及賴香伶三人競逐，張善政呈現微幅領先，支持度32.9%，與陳時中的32.5%。如果民進黨改由林智堅與張善政、賴香伶對決，張善政也呈現微幅領先，支持度33.5%，與林智堅的31.2%。若民進黨派出鄭運鵬與張善政、賴香伶對決，張善政支持度為35.6%，鄭運鵬為26.3%。

李正皓26日在《關鍵時刻》節目中表示，前台北市議員羅智強如今在桃園的行走路線，可說是百分之百的選舉行程，非常紮實，這是有在地市議員在帶路，去跟每一個里的里長拜會握手，如果他是張善政，看到這個行程會感到害怕，因為一般會把行程搞那麼紮實的只有市議員，沒有市長選舉會選成這樣。

李正皓指出，張善政還在修補和地方的關係，而羅智強若一天走20個里， 30天就走完了516個里 ，表示他每個里長的手都握到了， 如果未來還有單位做出民調，羅智強比張善政還要高怎麼辦？這件事情，國民黨主席朱立倫要面對，若羅智強比較高，那他要提一個比較弱的嗎？

李正皓點出，依昨日最新的民調，張善政約35%，小贏林智堅跟陳時中。可是問題是，35%不足以在直轄市市長選舉中當選，35%就是國民黨的基本盤，大概要40%左右才能當選，所以這5趴的關鍵在於地方基層動不動，因此，地方基層的動作就很關鍵。對張善政來說，這5%可能就是他的「天險」。