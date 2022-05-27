美國德州洛伯小學（Robb Elementary School）4年級教師賈西亞（Irma Garcia）在日前的校園槍擊案中挺身保護學童，不幸殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。

法新社報導，自稱是賈西亞表親的奧斯汀（Debra Austin）在她成立的群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）頁面寫道，賈西亞的丈夫喬（Joe）「今天上午（2022年5月26日）因醫療緊急情況悲慘離世」。

她寫道：「我真心認為喬是心碎而死，失去人生30多年的摯愛太難受了。」

美國德州洛伯小學（Robb Elementary School）教師賈西亞（Irma Garcia）（圖/路透）

自稱是賈西亞外甥的馬蒂內茲（John Martinez）也推文說，喬是因為悲痛而離世。當地電視台新聞主播朱尼嘉（Ernie Zuniga）則推文稱，喬死於心臟病發。

依據洛伯小學網站，賈西亞夫妻結婚24年，有4個小孩。

根據警方，賈西亞和另一名教師米瑞列絲（Eva Mireles）在槍手衝進教室後試著保護學生而死。槍手把門封住後持半自動步槍掃射，造成19名年僅9、10歲的學童喪命，另有多人受傷。

白宮今天宣布，總統拜登（Joe Biden）與妻子吉兒（Jill Biden）將於29日前往德州，向死者的親友表達哀悼。

英國哈利王子40歲的妻子梅根（Meghan Markle）今天也突然造訪事發的尤瓦爾迪鎮（Uvalde）。她身穿牛仔褲和T恤，頭戴藍色棒球帽，在尤瓦爾迪法院外的臨時紀念場地彎身獻花。

發言人表示，梅根是以個人名義和母親身分造訪尤瓦爾迪，以向這個悲傷的社區表達哀悼之意和支持。（譯者：楊昭彥）1110527