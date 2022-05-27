國民黨提名張善政參選桃園市長後，等同參選出局的前台北市議員羅智強，日前仍展開「祈福走桃園傾聽人民苦」行腳活動，但昨(26日)他在臉書表示，團隊發言人何元楷快篩結果是陽性，因此自己要自主管理7天，近期的活動只好先取消。他深夜也在臉書透露，「我目前沒有症狀，快篩陰性，大家也要多保重！」引發不少網友湧入臉書關心。

羅智強也向外界說明自己目前無症狀。不少政治人物看到消息後也紛紛湧入其臉書，其中媒體人羅友志表示，「怎麼辦？我心裡竟然叫一聲『好』！天公伯要你休息啦」、立委江啟臣說「智強兄好好休息！隨時注意身體狀況！多保重」、台北市議員游淑慧說「小心保重，現在我也瑟瑟發抖」。

另外有不少網友紛紛留言，「疫情嚴峻各自保重，養好力氣繼續拚，加油」、「希望沒事，平平安安」、「休息是為了走更長遠的路」、「這陣子你為了桃園太辛苦了！趁此機會好好休息一下！休息是為了走更長遠的路！加油」。