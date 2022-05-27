國民黨立委許淑華25日獲黨中央正式提名，代表參選南投縣長。傳出許獲得40.7%的支持度，大勝對手行政院前中辦執行長蔡培慧的22.4%，更傳出藍營內部民調顯示，許以「6比3」的超高支持度輾壓蔡。對此，許坦承據團隊內部長期所做民調，她確實以「一定差距」領先蔡。消息一出引熱議，有網友更直言：「我的天啊神力女超人還有對手嗎？不講我還不知道」

《Nownews今日新聞》25日報導，綜合媒體民調及國民黨內部資料來看，許淑華獲得40.7%支持度，蔡培慧則是22.4%，但也有36.9%的游移選民尚未決定；有53.8%的民眾看好許，19.1%看好蔡。

香港媒體《中評社》26日報導指出，傳出國民黨內部民調顯示，許淑華拿下63%支持度，蔡培慧則只有31%支持度，約1成民眾仍在觀望；許以「6比3」驚人支持度取得壓倒性勝利。對此，許受訪時表示，競選團隊長期做的內部民調確實顯示，她都與對手保持一定的領先，也有一定的差距，並強調民調僅供參考與自我鞭策用，不因此自滿而是要更戰戰兢兢、全力以赴。而在許獲提名後，第一站選擇在南投中寮鄉做公益，現場人員與民眾一見許紛紛高喊「縣長好！」人氣與地方支持度顯而易見。

此消息引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「我的天啊神力女超人還有對手嗎？不講我還不知道」、「民進黨要派出誰啊？」「許淑華連對手在哪裡我都看不到！藍營最強戰神就是她」、「許淑華內外兼具，當之無愧」、「如果國民黨由她領導不會是今天這樣」、「由此可見藍營不是沒人，而是常常沒用對人」。