近年大陸透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技人才，嚴重影響國安，繼調查局國安處今年3月全台同步大掃蕩8家違法在台陸企或研發中心後，調查局因應烏俄戰爭，陸企加強挖角台科技人才，近日二度展開全台查緝行動，動員7個外勤處站、百餘名調查官同步搜索10家在台陸企或研發據點20處地點，約談20名業者，訊後分別依違反《兩岸人民關係條例》送辦。其中陸企「和宏實業」、「芯華章科技」在台子公司「聯創創新」、「芯華章」台灣辦公室負責人陳偉軒、陳郁樹2人，台北地檢署訊後諭令2人各以20萬元交保，而陳偉軒另被限制出境、出海。

北檢26日指揮調查局台北市、新北市調查虎兵分7路搜索，約談「聯創」、「芯華章」公司負責人陳偉軒、陳郁樹2人到案。檢調查出，2公司涉嫌在去年、前年在台設公司在台以高薪挖台人才。

其中，「芯華章」在大陸成立僅2年多，先前就曾經重金挖走多名全球知名的（EDA）設備製造商、美國新思科技（Synopsys）與益華電腦公司（Cadence）執行主管及資深工程師，引起業界矚目。

調查局針對陸企挖我高科技人才案，今年3月首波全台大掃蕩後發現，陸企為規避遭查辦，現已透由個人據點辦公室與陸企直聯方式或經第三地投資之公司，隱匿身分或資金迂迴入台從事業務，藉以規避我國法律規範。

調查局是於本月23日26日發動第2波同步偵辦行動，在台北、新北、桃園及新竹4個檢察署指揮下，動員7個外勤處站的百餘名調查官，搜索20處所，詢問近70人次，同步掃蕩10家違法在台陸企或研發據點。

檢調偵辦的10家陸企及研發據點，分別是1.偽台資杰華特公司(電源管理晶片IC設計研發、銷售)、2.偽外資港商芯技佳易公司(快閃記憶體IC設計)、3.陸企皓澤公司(微型驅動馬達製造)在台私設研發據點、4.偽台資台灣芯盈公司(半導體IC設計）、5.陸企華大北斗公司(導航定位晶片設計、研發，應用於衛星、汽車導航、物聯網等領域)在台私設研發據點。

6.偽台資佳佶公司(低溫共燒陶瓷LTCC製程射頻元件開發)、7.陸企芯華章公司(EDA智慧軟體系統設計開發)在台私設研發據點、8.偽外資港商舜宇公司(光學、光電零組件、攝像模組和光學量測儀器設計開發)、9.陸企中科冠騰公司(液晶顯示器研發、設計、製造)在台辦事處、10.偽台資聯創創新公司(物聯網未來產品設計開發）。