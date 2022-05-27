金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2022年首季外幣保單新契約保費1682.51億元、年增1％，占壽險業整體新契約保費達62.05％，年增2.56個百分點。其中，僅美元保單維持成長，但帶動成長的明星商品，已由先前美元投資型保單轉向美元利變型保單。

金管會統計，2022年首季新契約保費1682.51億元，較去年同期1661.76億元小增1％，成長幅度較前2月6％減少。其中，投資型保單620.05億元、年減達23％，衰退幅度較前2月18％擴大。傳統型保單1062.46億元、年增達25％，惟成長幅度較前2月30％減少。

以幣別觀察，美元保單首季58.05億美元，較去年同期57.22億美元小增1％，成長幅度較前2月6％收斂。其中，投資型美元保單21.02億美元，年減達24％，衰退幅度較前2月19％擴大，傳統型美元保單37.03億美元，年增達25％，惟成長幅度較前2月30％減少。

首季前三大業者方面，投資型外幣保單依序為法國巴黎、國泰、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為法國巴黎、國泰、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

保險局副局長林志憲分析，美元保單銷售出現變化主要有2個原因，一是保險業為平衡整體商品結構，部分公司改為推銷美元利變型保單，減少美元投資型保單銷售，二是市場對美國聯準會（Fed）升息預期及市場波動加劇，使美元投資型保單銷量較去年同期下滑。

澳幣保單首季新契約保費0.65億澳元，較去年同期0.67億澳元小減3％，衰退幅度持續收斂。其中，投資型澳幣保單0.46億澳元，年增達10％，成長幅度較前2月14％收斂。傳統型澳幣保單0.19億澳元，年減達24％，但衰退幅度較前2月39％顯著縮減。

人民幣保單首季新契約保費0.94億人民幣，較去年同期1.87億人民幣腰斬，但衰退幅度較前2月55％小減。其中，投資型人民幣保單0.89億人民幣、傳統型人民幣保單0.05億人民幣，均較去年同期1.77億、0.1億人民幣腰斬，但衰退幅度較前2月55％、57％縮減。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、法國巴黎、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、保誠人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。