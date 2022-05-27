新加坡一款三合一即溶咖啡，標榜「可改善男性性功能」，卻有人飲用後產生明顯不適，甚至有人勃起長達4小時緊急送醫。官方一查發現，該款咖啡內含壯陽藥「他達拉非」（tadalafil），且嚴重超標10倍，已要求廠商下架、停止販售。

根據新加坡《聯合早報》報導，這款名為「戰鬥咖啡」（Prime Kopi Pejuang）的即溶式咖啡，上市後宣稱「含高品質草本成分」，是改善性功能的天然產品，一度熱銷。

卻陸續傳出飲用後就醫的消息，有人出現疼痛、發冷、下巴發緊等不良反應，緊急送醫治療；更有人喝完沒多久，陰莖異常勃起4小時。

官方調查後發現，該款咖啡並無所謂的草本成分，而是含有一種專門治療勃起障礙的藥物「他達拉非」。此藥是一種第五型磷酸二酯酶抑制劑，可增加陰莖血流量促進勃起，藥效長達36小時，須經醫師診斷開立處方箋才可取得。

由於長期服用「他達拉非」會增加肝臟負擔，導致肝功能受損，新加坡衛生單位發出警告，要求通路、供應商立即停售相關產品，也呼籲民眾不要購買。