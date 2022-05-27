日本宣布6月10日起開放外國觀光團入境，而台灣被列為藍色國家，意味著到時候入境免隔離也免篩檢，不過，前台大感染科醫師林氏璧看完以後卻說，日本忽然衝這麼快，這樣好嗎？因為他看了紅黃藍3類國家的名單後，發現日本基本上是對全世界的國家都敞開了雙臂，讓他一時之間，不能理解這個名單是怎麼選的。

林氏璧昨在臉書發文說，日本首相宣布6月10日起開放外國觀光客旅行團入境，一日入國上限2萬人。日本以Omicron病毒流行的狀況、是否有非Omicron的病毒株流行，各國／地區的疫情與傳入日本的風險進行評估，將世界上所有國家分成紅黃藍三級。

林氏璧指出，紅色國家為沒打過三劑的人，入境要PCR並集中隔離3天，檢驗陰性解隔；打完三劑的人也要做PCR，並自我隔離3天，自我檢驗陰性就解隔；黃色國家沒打三劑疫苗的人，入境需PCR並自我隔離3天，驗出陰性就解隔，打完三劑者入境免PCR，也不用隔離；藍色國家則不管疫苗施打狀態，入境免PCR也不需要隔離。

林氏璧透露，日本把台灣放在藍色國家，不用看疫苗施打狀態，入境免隔離也免檢測，只要提供3日內PCR，但不只是台灣，日本對全世界多半國家都開放了。他其實很意外日本將台灣放在藍色國家，因為台灣近日疫情嚴重，一開始本來想感謝日本對我們的好意，但定睛一看3種國家的名單，他竟然完全不理解藍色的國家是怎麼選的。

林氏璧坦言，世上多數的國家都被歸類在藍色，日本不只是對台灣，而是對世界展開雙臂，且南非流行BA.4和BA.5與美國流行BA.2.12.1也都被列為藍色；但多半的非洲國家則是黃色，不知道是在擋什麼。原本太保守，如今忽然衝成這樣，真的好嗎？