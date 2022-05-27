孟耿如19日順利生下女兒黃玉米，除了在社群網站分享為人母的喜悅外，也透露當天的生產過程，目前正在摸索當新手媽媽的她，不僅已成為女兒控，更是忍不住頻頻曬娃，昨(26日)instagram限動PO出一張寶寶的正面照，直呼：「想跟她交往」。

孟耿如透露選擇水中生產，當天醫護團隊評估會晚點生，老公黃子佼便先行離開處理公事，沒想到隔幾個小時便劇烈疼痛，只好提早泡進水中生產的浴池，當下還害怕到以為等不到老公，不過還好黃子佼最後有趕上，自己更是18分鐘內就生產完畢，讓她表示：「玉米真的很棒，媽媽有感受到你不想讓我痛太久，很努力努力的想出來唷」，更不忘自誇：「我真的覺得自己很棒，最後還是我自己把玉米拉起來放到自己身上的呢」。

孟耿如分享女兒照直呼「想跟她交往」。(summer1991720 IG)

孟耿如昨在instagram限動PO出寶寶正面照，只見她躺在大人懷裡，正用一雙大眼睛探索這個世界，只見她表示：「好想忍住不曬女兒」，更卻忍不住反問網友：「有聽過因為自己女兒很美，所以想跟她交往的卦嗎？」言語中透露出對女兒滿滿的愛。

孟耿如透露自己母乳過剩。(summer1991720 IG)

孟耿如也不忘透露育嬰過程，表示從未想過自己是母乳過剩到需要先降下來的人，更以故障的飲水機比喻自己「左滴又滴沿途滴滴滴」，雖然許多媽媽都希望能奶量多，但她坦言自己卻是多到很困擾，還不忘開玩笑表示：「原來我也有這天，不要小看自己的潛力」。