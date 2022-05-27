為提供身心障礙人士充分享有基本、平等及合理便利的金融服務，金管會近年來積極推動銀行提供金融友善服務，26日公布銀行業十大金融友善服務具體執行情形，截至4月底，已有3萬444台ATM機型符合輪椅民眾使用，占比達94％。

為利於銀行業建立重視金融友善文化，金管會12日已函請各銀行配合辦理3大事項，包括董事會應對金融友善予以重視並採取具體作為、銀行應建立內部督導機制落實執行、以及銀行業應強化高階人員金融友善教育訓練。

銀行局副局長林志吉表示，金管會2016年邀集身障團體、銀行公會及銀行溝通，由銀行公會訂定友善服務準則及作業問答集，範圍包括環境、溝通、服務、商品、資訊、檢核與統計及公告等無障礙措施，以及對不同障別提供各項金融服務的程序。

針對銀行業金融友善服務具體執行成果，林志吉指出，截至4月底符合輪椅民眾使用的ATM機型達3萬444台，占ATM總台數達94％。而符合視障民眾使用的ATM機型亦有1153台，並參考視障團體建議，多設置於交通便利的公共場所。

其次，目前共有37家國銀及中華郵政提供利率、匯率等公開資訊的無障礙網頁，以及提供無障礙約定及非約定轉帳功能。同時，目前35家國銀及中華郵政已取得NCC無障礙網站標章，另有2家正申請或規畫申請無障礙標章。

再者，目前已有10家銀行提供聽障民眾手語即時翻譯、11家銀行規劃辦理中。33家信用卡發卡機構中，已有18家提供真人文字客服功能，未提供者亦提供客服電話、網路智能文字客服、訪客留言等服務方式，持續完善對聽障人士權益保障。

此外，金管會所轄11家電支機構業者所提供APP及3家信用卡發卡銀行所提供錢包APP中，已有12家參考NCC無障礙開發指引完成調整，另有2家正規畫辦理中。同時，身障者自2017年起，每人於每家銀行可申請1個帳戶，每月3次ATM跨行提款免收手續費。

最後，為提供金融友善環境，金管會已請銀行公會至少每半年定期召開與身障團體的銀行業友善服務溝通會議，就無障礙ATM設置、手語翻譯等團體關切議題進行討論，並研議相關規畫及措施。

鑒於台灣已立法實施聯合國身心障礙者權利公約（CRPD），金管會請銀行公會持續檢視金融友善服務準則，就各種障別及情境下如何提供妥適協助，訂定相關指引及案例分析，並就取得金融服務相關程序研議易讀版本，以落實身心障礙者權益保障。