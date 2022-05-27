《櫃買市場》高福申請登錄興櫃戰略新板 07:472022/05/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高福(1344)送件申請登錄興櫃戰略新板。 高福成立於57年5月，主要產品為通用聚苯乙烯及耐衝擊聚苯乙烯，董事長為鍾嘉村，總經理為李宗熹，目前股本為4.95億元，110年合併營收為41.28億元，稅前盈餘為5.73億元，每股盈餘為9.49元。 《櫃買市場》利百景申請登錄興櫃戰略新板 高福化學 26日申請登錄興櫃戰略新板 《櫃買市場》奇鈦申請上櫃、程曦申請登錄戰略新板 #高福 #申請登錄興櫃 #戰略新板 #聚苯乙烯 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利百景 申請登錄戰略新板 04:102022/04/28 證券．權證 利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板 19:192022/04/26 財經 樂迦登錄戰略新板 股本創紀錄 04:102022/04/29 證券．權證 程曦資訊整合公司 申請登錄興櫃戰略新板 19:092022/04/29 財經 《櫃買市場》9場業績發表會 5月11日起接力登場 17:412022/04/27 財經 樂迦再生今日每股50元掛牌興櫃戰略新板 10:022022/04/28 財經 《櫃買市場》金捷生技5月30日創櫃板登錄前籌資 09:182022/05/19 財經 戰略新板合格投資人續增 04:102022/05/16 證券．權證 櫃買本周新股四連發 04:102022/04/25 證券．權證 《櫃買市場》今年12檔新掛牌 上櫃已達797家 17:392022/05/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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