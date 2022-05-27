高福(1344)送件申請登錄興櫃戰略新板。

高福成立於57年5月，主要產品為通用聚苯乙烯及耐衝擊聚苯乙烯，董事長為鍾嘉村，總經理為李宗熹，目前股本為4.95億元，110年合併營收為41.28億元，稅前盈餘為5.73億元，每股盈餘為9.49元。

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高福化學 26日申請登錄興櫃戰略新板
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