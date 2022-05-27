高雄一名男子平日喜歡到夾娃娃機店試試手氣，久而久之練就一手好本領，沒想到這回遇到王牌機台讓男子血本無歸，平白損失5百元，一氣之下心生歹念擅自取走機台上方的獎品變賣，沒想到人在做，「天眼」在看，誇張行徑全被監視器拍下，被害店家發現後報警處理。警方循線通知前來說明，男子嚇得趕緊把2千元轉賣出去的公仔買回來，並帶到警局歸還店家，希望能獲得原諒。

鼓山分局鼓山派出所5月中旬獲報，轄內一間夾娃娃機店家，為了吸引客人眼球煞費苦心，不僅提供正版的玩具公仔做為頭等獎品，就連次等獎項也毫不含糊。然而店內的「七龍珠公仔」等獎品竟遭不明人士竊走，於是急忙報案，希望可以追回損失。所長高軒稑立即指派專人擴大調閱周邊監視器影像，發現竊嫌在12日凌晨3點多騎乘機車到娃娃機店消費，片刻後帶著公仔等獎項離開，警方循車追人查出26歲的薛姓男子涉有重嫌，在25日通知到案並製作警詢筆錄後，依竊盜罪移請高雄地檢署偵辦。

夾娃娃達人猛槓龜 ，怒偷七龍珠公仔洩恨，監視器全都錄下讓警方循線逮人。(戴志揚翻攝)

夾娃娃達人猛槓龜 ，怒偷七龍珠公仔洩恨，監視器全都錄下讓警方循線逮人。(戴志揚翻攝)

警方調查發現，薛男自詡對於夾娃娃頗有心得，遇到喜歡的獎品總是輕鬆入袋，當天下班時突然心血來潮試試手氣，但這回卻遇到王牌機臺，導致屢夾屢敗，只能空手而歸，想到投入的金錢及時間覺得心有不甘，才動手竊取獎品轉手販售，希望可以「打平開銷」。鼓山分局長蔡鴻文提醒，竊盜屬於公訴罪，雖然返還贓物有可能做為司法量刑參考，但因一己私心造成店家困擾，呼籲民眾切勿心生歹念，以免鑄下大錯。