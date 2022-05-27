國民黨台北市議員張斯綱。（圖／張斯綱辦公室提供）

國民黨25日正式徵召黨籍立委蔣萬安，投入今年底台北市長。對此，國民黨台北市議員張斯綱直呼「眾望所歸！」除恭喜蔣獲提名，也呼應蔣「台北隊」的主張，強調他已準備好了，將以台北市議員之姿就定位，更會集結所有力量共同輔選迎向勝利。此說法迴響熱烈，網友湧入大喊加油，盛讚張的團結心，並紛紛表示蔣是台北市長不二人選。

據《中國時報》25日報導，蔣萬安表示，面對後疫情時代瞬息萬變的國際局勢等各項挑戰，百業蕭條的台北需要捲起袖子、實在做事的人；他會用創新思維、科技手段、永續精神，執行市政願景，找各種人才組成「台北隊」，未來要與所有市民攜手，讓台北站上世界頂級都會的行列。

張斯綱在蔣萬安獲提名後，在臉書發表《共組台北隊，蔣萬安加油》一文，內文直言，蔣萬安的提名是「眾望所歸！」除了要恭喜蔣獲提名征戰台北市長，他也特別強調「斯綱準備好了！」他將以台北市議員身分就定位，大家會集結所有的力量共組台北隊，打造世界頂尖都會，藍營會一起努力迎向勝利。

此文獲得超過1500個讚、破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「說得很棒，藍營就是要大團結」、「希望藍營都像你們這麼團結」、「真的眾望所歸！找不出比蔣萬安更適合當台北市長的人了」、「北市所有的議員都做蔣萬安的後盾，祝高票當選」、「加油！藍營已沒有後路可退了！」