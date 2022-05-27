今天守護者隊陣中傳出震撼消息，我國好手張育成遭到球隊指定讓渡(DFA/Designated For Assignment)，接下來他將有10天的時間和球團商量下一步要怎麼走，可能被交易、下放小聯盟或是直接釋出，還能不能見到他在大聯盟場上奔馳成為變數！

We have made moves:

+ Recalled LHP Konnor Pilkington from Triple-A Columbus

+ Recalled OF Richie Palacios from Triple-A Columbus

+ Selected OF Oscar Gonzalez from Triple-A Columbus

- Placed OF Franmil Reyes on the 10-Day IL

- Designated INF Yu Chang for assignment#ForTheLand pic.twitter.com/iJPKpCAXWh — Cleveland Guardians (@CleGuardians) May 26, 2022

守護者官網發佈了球員異動紀錄，我國旅美好手張育成確定遭到球隊指定讓渡，據外媒表示守護者有可能拉上農場打擊大物岡薩雷茲(Oscar Gonzalez)，也代表張育成留在守護者的機率並不高，接下來10天是關鍵，張育成將與球隊商討他將何去何從。

張育成在今年春訓表現出色，但到了正式開季狀況不佳，其中還慘遭新冠肺炎侵襲，導致上場時間不多，且至今10打數沒有任何安打，最後一次出賽是在本月21日，他對老虎擔任第7棒二壘手，但狀況依舊不佳，3打數沒有安打還吞下2K。

當然指定讓渡並非直接釋出，張育成也有可能下放小聯盟，或看有無別隊需要他，但張育成大聯盟年資還未超過5年，若球隊要求他下小聯盟，他並沒有直接拒絕權力，像先前被大都會指定讓渡的老將坎諾(Robinson Cano)就有權拒絕，後者目前轉投教士。