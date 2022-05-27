一名開設宮廟專門替民眾改運的許姓男子，受到1名年輕OL因身體、事業不順上門求助，竟直接對女方表示她陰氣太重需由「陽男」與她嘿咻排陰，還自薦自己就是萬中選一的陽男，OL當場拒絕，但事後許男不斷糾纏，OL只好答應脫光躺床，未料卻遭許男按壓胸部及大腿內側，法院一審依強制猥褻判許1年2月，二審法官也認為，許男行為，就是屬於宗教騙色予以駁回，仍可上訴。

根據判決書，許姓男子於民國107年間在中部擺設神壇，從事祭改、問事、改運、補財庫等工作，一名OL經友人介紹而認識許男。於是前往該處神壇進行改運。

許男向OL表示，她身上陰氣很重，必須找個「陽男」排陰，並稱自己就是「陽男」，於是不斷勸說女方前往汽車旅館排陰，但是遭到女方拒絕。OL擔心下，將怪異狀況告知領一女性友人，並詢問如何處理。

OL的女性友人聽聞後，同意提供自己住處作為排陰之處所。許男就在107年10月間某日，帶同助理前往OL女友人住處，先假意為女方進行排陰儀式，再要求女方將衣服脫掉只剩內褲躺在房間床上，許男立即出手觸按身體，其間更按壓撫摸大腿內側、胸部等敏感部位，OL則認為許男正在進行排陰改運，雖感到驚嚇而不知所措，卻不敢出聲制止或有所抗拒而遭到猥褻。OL當下嚇到不知所措，事後才在親友陪同下報警提吿。

許男辯解，案發當天我只處理女方頸部、腰部和腹部受傷不適的問題，曾主動有告知會觸摸到她的身體，現場也有其他人旁，按壓穴道過程中，女方也是笑笑的，當時還解釋這個症狀不是什麼陰煞，應該是脊椎下面幾節靠近龍骨的地方跑掉了，我有勸她要去照X光，女方事後還有過來宮廟，不知為何會在相隔一、兩年後才出面指控

女子強調，雖然事後改用另一種方式排陰，當場泡完澡躺在床上，但被許男從頭摸到腳，還遭許男趴在身上，這種感覺非常不好，不能讓他再傷害別人，所以才提告強制猥褻。

法官審理後認為，女方是因身體及事業諸多不順而前來求助，顯見其當時正處徬徨猶疑之時，以致對於許男所稱排陰改運之超自然力量深信不疑，縱使發覺排陰儀式有異而感到不適害怕，仍因為求身體健康、運勢順遂，只能不敢聲張而一再隱忍，均屬宗教騙色案件之犯罪被害人典型反應，因此駁回上訴維持原判1年徒刑。