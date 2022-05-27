小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，大盤月線逐漸扣抵低檔，壓力開始減輕，指數將有機會伺機突破，半導體與IC設計股26日雖同步壓回，但量縮之下因月線的壓力比大盤提前減緩，未來台股多方是否重返領軍還是要看這種「火種股」的帶動。其中關鍵的半導體族群中，昇陽半導體、聯電、力積電、日月光等13檔近五個交易日獲三大法人買超逾千張，可望扮演反彈先鋒。

【1】13檔半導體衝鋒 法人搶買

美國聯準會（Fed）6月貨幣政策會議前的空窗期，大盤量能縮減，技術面持續受到月線箝制，然月線扣抵位置來到5月初的短線反彈處，下彎速度減緩，多方有望趁勢收復月線，其中股價領先大盤站上月線的半導體股有望成反彈先鋒。

【2】油價飆＋載客量能腰斬 華航董座：機票價難回疫前

回不去了！各國邊境陸續解封，能出國旅遊只是時間早晚問題，華航董事長謝世謙昨在股東會後表示，進入後疫情時代，每架飛機的運能都會受到限制，除目前票價較疫情前漲了3至4成，航空燃油更拉高到每桶140美元，坦言機票價格不會太快回到2019年時水準。

【3】新長照險年底推出 恐成另一個慘賠保單

全台一面倒痛批保險業承保防疫險「輸不起」，讓保險業對未來配合政策推保單感到「心驚驚」。預計年底要推出的佛心保單「補充式長照險」，進入緊鑼密鼓討論階段，有意願配合的壽險公司共十家，但看到產險公司防疫險的結果，壽險業者擔心以後費率「易降難升」，恐成賠錢保單第二。

【4】疫情救命錢來了 政院345.6億元紓困 89.9萬人受惠

新冠病毒4月起再度肆虐台灣，餐飲、觀光、藝文產業再受重創。行政院昨拍板新一波紓困振興措施，以345.6億元推動「助產業／護勞工、減負擔、穩金流」等三面向計畫，估計有89.9萬人受惠。但是餐飲業者建議，政府應依餐廳規模分級補助，齊頭式補助，對大型業者等於是杯水車薪。

【5】布林肯重申 美國對台政策沒有改變

美國國務卿布林肯美東時間26日上午發表對中政策演說，把中國定義為對國際秩序的長期挑戰，但不尋求與中國發生新冷戰，又表示準備加強與北京的溝通，並形容對中戰略是投資、聯合盟友和競爭。他並指出，美國不尋求改變中國的政治體制。