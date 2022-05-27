路透社報導，美國和外交官員表示，隨著北約盟國提供烏克蘭越來越多先進的武器，華盛頓已經跟基輔討論有關跨境攻擊俄羅斯國內目標導致戰況升級的風險；官員們表示，這些對話目的是就風險達成共識。

三位美國官員和外交消息人士表示，美國擔憂戰況升級的可能，但目前仍然不想限制使用軍援武器的地理位置束縛烏軍的行動。隨著烏克蘭軍隊的表現超乎預期，拜登政府與盟友更願意提供遠程打擊武器，包括M777榴彈砲；上周也宣布提供丹麥的魚叉飛彈。美官員更表示，拜登政府甚至考慮數百公里射程的M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

但美國仍然擔心戰況升級，上週美情報部門也警告戰爭走向「更加不可預測且可能升級的方向」。美官員表示，美無意與俄羅斯軍隊直接作戰，僅提供關鍵情報使烏軍可以對重要目標精準打擊。還有官員表示，目前華盛頓與基輔在使用某些軍援武器上有「共識」。

根據俄羅斯外交部網站發表的聲明，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）警告西方，向烏克蘭提供能夠打擊俄羅斯領土的武器將是「朝著升級戰況的關鍵一步」。

目前烏克蘭沒有在俄羅斯境內深入打擊，僅在邊境有所行動，有外交人士稱，這表明基輔理解跨境行動的敏感性。美眾議院情報委員會成員柯羅（Jason Crow）則表示，他不擔心戰情升級的風險，目前最重要的還是確保烏克蘭在境內能夠擊退俄羅斯。

前美國駐北約大使、三星將領魯特（Douglas Lute）也認為，目前烏克蘭境內有很多軍事目標可以打擊，這也跟西方提供武器的目的一致，不認為烏克蘭還有餘裕去跨境進攻；但他也承認，若烏克蘭改變戰略打擊深入俄羅斯國境，那北約內部存在政治分裂的風險，但目前還沒有這個跡象出現。