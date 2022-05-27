本土疫情爆發，醫療量能吃緊，醫護人員忙翻，結果還傳出護理師被性騷擾，北市聯醫忠孝院區腸肝膽胃消化內科醫師陳昶宇透露，專責病房收治一名確診的百歲人瑞，病人住院期間竟手腳不乾淨、性騷擾護理師，但護理師卻又不能因此拒絕照顧患者，最可惡的是，家人對患者有這毛病一直都知情，還要醫護人員多海涵，超扯狀況讓不少網友看了爆氣又傻眼。

陳昶宇昨（26日）在臉書發文表示，一名百歲人瑞確診入住專責病房，住院期間竟然手腳不乾淨，性騷擾負責照顧他的護理師，但護理師又不能因此而拒絕照護患者，面對這樣的狀況，他忍不住感嘆地說，護理師們真的是辛苦了！

貼文引起網友熱烈討論，不少人替護理師抱不平，壓力已經很大也很忙碌了，還遇到這種病人，真的很辛苦。「太可惡了！護理師們的工作真是雪上加霜」、「這個實在是晚節不保」、「錄影給家人看吧！」

陳昶宇補充說，百歲人瑞還能手腳不乾淨，不是只剩一張嘴，真的厲害，而他們將患者的狀況告訴家屬的時候，對方竟然都知道，還說他一直都是這樣，請多包涵！讓不少網友傻眼「如果是治不好的『宿疾』，應該送精神病院吧？」對此，陳昶宇說，家人把他的當做失智處理，因為沒有自傷與傷人的疑慮，所以無法送精神科住院治療。