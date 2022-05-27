法國網球公開賽隆重開打，各路好手都在比賽中拚盡全力，在大多數人關注男單的情況下，女單戰況可看度其實也不會遜色太多，因為波蘭世界球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)再次贏球了！她在女單次輪輕取美國選手瑞絲姬(Alison Riske)，取得瘋狂的30連勝。

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Iga Swiatek serves up her 1️⃣5️⃣th bagel of 2022 👩‍🍳#RolandGarros | @iga_swiatek — Eurosport (@eurosport) May 26, 2022

思薇雅蒂在本屆法網狀態極佳，首輪以6：2、6：0擊潰烏克蘭選手崔蘭柯(Lesia Tsurenko)，締造WTA巡迴賽從2013年起女單球員最長連勝紀錄，在次輪比賽她還是無法阻擋，再以6：0、6：2輕取瑞絲姬，拿下30連勝，兩輪比賽一共只丟掉4局。

接著思薇雅蒂除了要力拼法網冠軍，還有許多紀錄等著她突破，她在2月起的杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬賽事中，已連掃5座金盃，獨居職業女網2000年以來第4長紀錄，距離比利時退役名將漢寧(Justine Henin)所創的32連勝僅差2場。

更讓人佩服的是思薇雅蒂今年已達成15次6：0(貝果/ Bagel)，實力真的太強大。在3月澳洲球后巴蒂(Ash Barty)宣佈退休之後，思薇雅蒂成為首位波蘭籍WTA職業女網世界球后，而今年她已長達3個月未嘗敗績，上次輸球是2月份的杜拜女網賽，非常有機會奪下這次法網金盃。