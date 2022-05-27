Update on Zion:



Recent imaging of Williamson’s right fifth metatarsal showed continued improvement.



Williamson has been cleared in his return to play progression without any restrictions. pic.twitter.com/xZAtf9lyVn — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) May 26, 2022

早在今年季後賽首輪遭到太陽淘汰出局的鵜鶘，27日官方正式宣布，本季整季報銷的「爆鞋哥」錫安威廉森，右腳掌骨裂傷勢已經完全康復，即日起可以重返球場進行籃球訓練，但在早早進入休兵期的當前宣布，鵜鶘高層想法不禁令人懷疑！

畢竟身為2019年選秀狀元，錫安威廉森生涯前兩個球季可以拿到場均25.7分、7.0籃板及3.2助攻，投籃命中率高達6成04，但在本季季前遭逢右腳傷勢之後，他的體重呈現直線上升情況，造成他的傷勢反反覆覆，本季始終無法上場比賽。

由於鵜鶘今年夏天可以跟錫安威廉森完成5年1.81億美元的續約，如果他在下季入選年度最佳球隊，還可額外增加3600萬美元的激勵獎金，威廉森也早就表達自己想要續留鵜鶘的高度意願，反而是鵜鶘總管大衛葛瑞芬認為跟他續約挑戰很大。

因為鵜鶘高層必須考慮錫安威廉森容易受傷的體質，加上他在飲食控制方面問題很大，如果他的身材繼續這樣浮腫下去，就算他宣告傷癒回歸，恐怕沒多久又會受傷了，所以鵜鶘才會挑在當前宣告他已經康復，間接等於跟其他球隊宣告他擁有一定交易價值。