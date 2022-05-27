台灣第一名模林志玲2019年閃嫁給小她7歲的日本老公AKIRA（黑澤良平），今年初林志玲閃電報喜宣布生下一子，日前母親節林志玲幸福發文收到老公送的花籃，用英文誇她是世界上最棒的媽媽，最近林志玲出書談到異國婚姻秘辛，透露兩人結婚後從沒吵過架，一方面是兩人都願意讓步傾聽，一方面她也承認是因為自己日文沒有好到可以跟對方吵架。

林志玲3年前和Akira在台南舉行世紀婚禮，婚後夫妻倆拚做人，林志玲還被拍到回台求助生育中心，今年春節，林志玲開心宣布終於迎接小天使到他們家，和Akira晉升為新手爸媽，本月林志玲過人生的第一個母親節，開心寫下：「謝謝自己從來沒有放棄～也謝謝最堅強的小寶貝，我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福，謝謝大寶貝的花，第一個母親節快樂。」

林志玲嫁給日本老公後，外界第一時間曾好奇兩人怎麼溝通？後來傳出林志玲早年上節目用日文對談影片，流利的日文口語能力令人驚訝，但據《鏡週刊》報導，林志玲在最近出版新書中自招過去談戀愛時，兩人的情書都是由她的一位男性好友幫忙翻譯，笑說男閨密等於見證了他們的愛情，「談了一次第一手戀愛」。

林志玲直言，婚後從未跟老公吵過架，除了夫妻尊重對方、願意傾聽外，也有部分原因是自己日文不夠好，無法跟Akira大吵，談到過去拚生子的回憶，她罕見提到有位跟她合作長達15年的同事，為人老實卻會鬧出烏龍，某次去辦事情時手上竟大剌剌拿著她病例，導致被狗仔拍到，隱瞞很久的備孕一事就此曝光，其他工作人員都稱呼他豬隊友，林志玲也打趣說：「豬隊友的戰績真的不勝枚舉」。