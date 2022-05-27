氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「滯留鋒」及「西南季風」影響，各地有局部陣雨或雷雨，有「中小尺度」對流系統發展的機率，應隨時注意其所伴隨的「劇烈天氣」，亦應防範多日大量降雨帶來坍方、落石、土石流的威脅；明日「滯留鋒」逐漸北移，局部地區仍有較大雨勢，需持續注意；明傍晚起明顯好轉。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下週日、週一(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面(中、南部)易有對流發生；背風面(北部、東半部)晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率；在暖氣團影響下，各地氣溫大幅回升，「熱如盛夏」(高溫將升至34度以上)，應注意。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下週二、三(31、1日)「滯留鋒」再度接近，受其邊緣影響，水氣增多，除了午後有強對流發展，其他時間亦有局部短暫降雨的機率。下週四(2日)「滯留鋒」北移，台灣在暖氣團內，天氣暖熱、午後雨。