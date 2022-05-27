TVBS新聞部傳出主播內鬥風波，傳聞涉及霸凌的主播提出離職，其他加害者也傳出被調離職位，不過電視台則是否認此事，消息傳出後，有不少新聞主播跳出來分享類似事件，前主播吳怡萱透露自己的座位和衣服也常被「不明液體」潑灑，不過她坦承兇手其實就是自己。

TVBS主播霸凌新聞掀起網友熱議，前主播吳怡萱表示：「我也有話要說」，接著自首過去若有任何瞬間，不小心把不明液體潑灑到大家位置上，希望受害者不要投訴她，畢竟連自己的位置跟衣服，也常被飲料或湯汁潑的到處都是，接著更自嘲：「認識我的朋友都知道，一起吃麻辣火鍋，最好不要坐我對面，不要問，很恐怖」。

吳怡萱表示座位和衣服也常被「不明液體」潑灑，不過兇手卻是自己。(吳怡萱臉書)

吳怡萱更在留言區舉出真實案例：「你各位有碰過夾起來的貢丸又掉進麻辣火鍋的經驗嗎…那你就知道我在說什麼了」，對此，網友也紛紛留言：「防疫隔板該不會其實為妳設計的吧」、「原來是火鍋不友善同伴啊」，就連「受害友人」都跳出來表示：「同桌都要小心」、「左右也是需要小心的」，讓她直呼：「當事人現身說法」。