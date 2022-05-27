一名男子小白，109年1月與女友分手後，某天凌晨突然持備份鑰匙創入前女友住處，想要拿回以前的物私人物品，但是卻看見女友在床上裸睡，頓時精蟲上腦，要求對方與他進行「分手砲」，但遭到女方拒絕，小白竟然直接將其壓制在床，親吻私處並強行性侵，二審判刑3年8月，但小白不服上訴，又遭最高法院駁回定讞，檢方將通知他到案執行。

根據判決書，男子小白與A女為前男女朋友，兩人於民國109 年1 月16日 分手。小白於109 年1 月25日凌晨3 時許，未經Ａ女同意，持私下備份之鑰匙，進入Ａ女住處想拿回私人物品，Ａ女在裸身睡夢中驚醒，飽受驚嚇，事後就服用鎮定劑以減緩不適。

但小白卻不願離去，在現場質問Ａ女兩人分手之理由，並要求Ａ女和他打「分手砲」，但是當場遭到Ａ女斷然拒絕。小白頓時心生憤怒，明知Ａ女已經口頭、手推之方式拒絕，且因為剛服用安眠藥物較無力，以身體強壓在Ａ女身上，並強行對A女進行口交後性侵。

女方一怒下向警方報案並提告，小白出庭時，向女方道歉並表示願意賠償，還表示，事發當時因受女方刺激，精神上已處於不受控制之狀態，才會做出如此偏激之行為；但因家中有年近60歲的母親患有氣喘症，且因車禍造成手腳骨折，加上房貸關係，期望法院酌量減輕刑期並給予緩刑，但女方堅持不原諒。

法官審理後認定，小白與女方原為同居之男女朋友，明知女方身心健康狀況長期不佳，不宜遭過度驚嚇，還私自在凌晨時分進入女方住處後，因不滿分手且女方不願再與他發生性行為，更不顧當時女方身心虛弱，強壓後強制性交，使女方在毫無防備之情形下突然遭受性侵害，顯見小白不知尊重他人性自主權，行為亦造成女方身心嚴重受創。

女方於審理過程中仍激動落淚，陪同之社工並表示：案發後被害人心理確實受到創傷及影響，目前也搬離原住處，因此高雄高分院將他判3年8月，但小白不服上訴，仍遭最高法院駁回定讞，檢方將通知他到案執行。