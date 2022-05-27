由於零售業財報優於預期，美股連續第2個交易日收高，道瓊工業指數2天漲逾700點，激勵今(27)日台股表現早盤大漲逾200點，一度衝上約16170點附近。電子權值股帶頭衝鋒，台積電早盤大漲10元，最高來到524元。

其他個股方面，聯電漲逾1%重回50元關卡，貨櫃三雄漲幅均超過1.5%，加上金融股回神，帶動台股早盤強攻。

分析師表示，台股近期震盪盤堅，呈現「一天漲、一天跌」的現象，類股快速輪動，但中小型股走勢還算強勢，不必過度擔憂行情，強調最壞情況已過，指數只要能守穩萬六關卡，都不用過度擔心，股市還會持續偏多，看好6月之後有望站穩萬六關卡，甚至朝萬七邁進。

道瓊工業指數上漲516.91點或1.61%，以32637.19點作收。標準普爾500指數揚升79.11點或1.99%，收4057.84點。科技股那斯達克指數勁揚305.91點或2.68%，收11740.65點。費城半導體指數大漲111.68點或3.87%，收2994.61點。