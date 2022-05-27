梅雨季到了！氣象局今針對18縣市發布豪大雨特報，其中苗栗縣、台中市、彰化縣要防豪雨，不少台中網友分享各地災情，沙鹿地區淹水、路面成河，讓網友驚呼，住在這邊8年還是第一次見到這樣的慘況。引起眾人熱議，好多地方都積淹水，開車就像開船一樣，且路上也出現土石崩落，真的很危險。

一名女網友在臉書社團《沙鹿之美》上發文分享，她在沙鹿住了8年，還是第一次看到斗潭路這麼慘，水溝形同虛設，只要下雨就會淹水，前幾年住戶聯署向區公所申請處理，卻遲遲沒有下文，外面的馬路淹大水，車庫就像小瀑布，廚房內有小噴泉，讓她只要下雨就很害怕，但雨季才剛剛開始而已。

也有網友在社團中提到「四面佛、天池與沙田路都淹水，且水深超過機車的輪胎，馬路上有黃泥水與落石，請大家注意安全。」引起網友討論，不少人無奈地說，每次下雨就會積淹水真的煩，開車經過跟開船一樣！真的很不方便又很危險。

台中沙鹿區中山路靠近鹿峰國小大淹水。（圖／翻攝自沙鹿之美）

也有男網友指出，他住在沙鹿地區33年，以前僅看過山坡火燒山，現在卻看到落石與土石流，可見台中海線雨勢有多猛。另有網友說，沙田路北上路段出現土石崩落，路上石頭很多，最大顆像壘球一樣大。