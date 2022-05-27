屏東新園鄉26日清晨發生一起肇事逃逸事故，37歲梁姓婦人被撞後目前在加護病房觀察中。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉26日清晨發生一起肇事逃逸事故，37歲梁姓婦人被撞後目前在加護病房觀察中。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東新園鄉37歲梁姓婦人26日清晨騎車行經吉興路與新田路口時，與1部小客車發生碰撞，不料汽車駕駛肇事逃逸，梁婦待救護車送醫後發現有腦出血等傷勢，目前在加護病房觀察中，幸無生命危險，警方目前正調閱監視器追查肇事車主。

東港警分局指出，26日4時53分許接獲民眾報案新園鄉仙吉村吉興路與新田路口發生交通事故，警方立即派員前往處理，員警到場後發現梁姓婦人倒臥路旁，隨即通報救護車將梁女送醫院治療，而肇事車輛已逃逸現場。

警方表示，梁女有腦出血、肋骨斷裂及手腳擦挫傷，目前在加護病房觀察中，無生命危險。

警方表示，目前已調閱周遭路口監視器，發現一部自小客車於路口與騎機車的梁婦發生交通事故，但肇事駕駛下車查看後，並未替婦人即時救治，還隨即駕車逃逸，警方正積極針對特定車型、車號過濾追查肇事車輛，將於鎖定特定車輛後立即通知車主到案說明，有關肇事原因正釐清中。