自指揮中心日前宣布即日起開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，已有不少消費者從海外購買快篩試劑入台，像香港草莓網從12日甫上架開賣平均一劑62元的便宜快篩，就銷售超過1.3萬組，而緊接也推出了更便宜、最低僅46元一劑的「HOTGEN熱境生物」新冠病毒抗原快速測試套裝與「Gene Science 峻山生物醫療新冠病毒抗原快速檢測套裝」、「亞輝龍YHLO 新冠病毒抗原快速測試」，為了滿足消費者的需求。
而日前再度全新上架持有EUA認證的「 Wondfo萬孚 + Hotgen熱境生物新冠病毒抗原快速測試套裝(快篩試劑組合-鼻咽拭子) 100劑裝」，每劑平均只要46元，即日起凡至草莓網購滿快篩即享有95折優惠，購買快篩滿4000元，更加碼回饋會員1000枚東森幣。同時還有「RAYCUS新冠口腔唾液快速檢測試劑套裝 (口含式-適合長者及兒童)」新冠病毒抗原自我檢測套裝，50入定價3999元、平均一劑80元，方便長者與孩童輕鬆進行快篩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。