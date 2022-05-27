自指揮中心日前宣布即日起開放免專案可從海外自行輸入快篩試劑，已有不少消費者從海外購買快篩試劑入台，像香港草莓網從12日甫上架開賣平均一劑62元的便宜快篩，就銷售超過1.3萬組，而緊接也推出了更便宜、最低僅46元一劑的「HOTGEN熱境生物」新冠病毒抗原快速測試套裝與「Gene Science 峻山生物醫療新冠病毒抗原快速檢測套裝」、「亞輝龍YHLO 新冠病毒抗原快速測試」，為了滿足消費者的需求。

持有EUA認證的「 Wondfo萬孚 + Hotgen熱境生物新冠病毒抗原快速測試套裝(快篩試劑組合-鼻咽拭子) 100劑裝」，每劑平均只要46元，即日起凡至草莓網購滿快篩即享有95折優惠，購買快篩滿4000元，更加碼回饋會員1000枚東森幣。（東森提供）

香港草莓網所販售的「RAYCUS新冠口腔唾液快速檢測試劑套裝 (口含式-適合長者及兒童)」新冠病毒抗原自我檢測套裝，50入售價3999元、平均一劑80元。（東森提供）

而日前再度全新上架持有EUA認證的「 Wondfo萬孚 + Hotgen熱境生物新冠病毒抗原快速測試套裝(快篩試劑組合-鼻咽拭子) 100劑裝」，每劑平均只要46元，即日起凡至草莓網購滿快篩即享有95折優惠，購買快篩滿4000元，更加碼回饋會員1000枚東森幣。同時還有「RAYCUS新冠口腔唾液快速檢測試劑套裝 (口含式-適合長者及兒童)」新冠病毒抗原自我檢測套裝，50入定價3999元、平均一劑80元，方便長者與孩童輕鬆進行快篩。