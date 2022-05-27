中國人民大學重陽金融研究院高級研究員何偉文27日在《環球時報》撰文指出，美國總統拜登亞洲行在政治上和戰略上啟動了「印太戰略」，在經濟上啟動了「印太經濟架構」。前者的目的是分割亞洲，圍堵中國。後者是前者的工具和補充，目的是分割亞洲經濟貿易，排除中國。戰後70多年來，成功的國際經濟貿易合作，主要採取兩種基本模式，即自由貿易協定、或經濟共同體模式。「印太經濟架構」既不是貿易協定，也不是經濟共同體，還不打算遵守多邊貿易規則。能走多遠呢？

何偉文稱，「印太經濟架構」名為「印太」，卻不包括「印太」最大國家中國，是奇怪的概念，覆蓋的地域經濟概念是偽命題。它是把南亞地區和東亞太平洋地區挖去最大經濟體中國，然後加上域外國家美國。世界貿易形成的板塊格局中並不存在這麼一個板塊。世界銀行畫分世界貿易的7個板塊是：東亞及太平洋、歐洲中亞、中東北非、撒哈拉以南非洲、北美、南亞和拉美加勒比。南亞板塊和東亞太平洋板塊都不包括美國。

何偉文表示，東亞太平洋地區是世界最大貿易板塊，恰好是以中國為最大經濟體、最大貿易國和區域供應鏈樞紐。這個貿易板塊是個整體，主要貿易流在區內。出口增值的55％在區內實現，另外20％是與歐洲中亞貿易中實現，只有12％的貿易是與北美板塊進行。它自身擁有比較完善的分工和產業鏈，以中國為中心，美國在其外。

何偉文認為，「印太經濟架構」聲稱以東協為中心，但東協與中國的貿易額也是與美國貿易額的兩倍多，而且這個差距還在擴大。所以，域外國家美國偏偏要擠進來，把域內中心國家中國排除掉，拆分業已存在的牢固產業鏈，它顯然忘了，這一區域的生產分工和因此形成的完整供應鏈是客觀存在的，不是少數政治人物能夠改變的。

何偉文分析，「印太經濟架構」的供應鏈方略也是偽命題。它的一個宗旨是建立包括晶片在內的、排除中國的所謂「安全的」供應鏈。為此美國曾提出排除中國的晶片「四方聯盟」，由美日韓和台灣組成。這又是一個偽命題。完整的晶片供應鏈包括供給側和需求側。在供給側，沒有中國供應的稀土磁性材料，晶片生產不能完成。沒有中國提供的清洗、微流控制和雷射技術，光刻也不能完成。在需求側，中國是世界最大的晶片市場。沒有中國市場，晶片供應鏈就不是世界性。

過去5年來，從川普到拜登，白宮總是不厭其煩地鼓吹與中國脫鉤，但從2016年到2021年，英特爾、高通、德州儀器等11 家美國晶片巨頭對華銷售額從561.7億美元增加到854.3億美元，累計增長52.1％，遠遠高於對世界其他地區的增速。

何偉文強調，如果按照「印太經濟架構」，把中國排除出晶片供應鏈，那麼美國這11家公司的銷售額就要減少854億美元，美國的世界占比就要減少到30％左右，將不再是世界的晶片老大。少了這麼多銷售額，這些公司的研發投入就要相應減少153.7億美元（按2021年美國晶片公司研發投入占銷售收入18％匡算）。沒有巨大而持續的研發投入，美國晶片巨頭們將面臨生存危機，美國也無法保持世界領先地位。