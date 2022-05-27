基隆爆發大型院內感染，維德醫院護理師指控，院內已逾100人確診，除了護理人員，還有工作人員以及住民。院方採取確診者「就地隔離」措施，導致感染人數越來越多；沒確診的也不敢回家，就睡在醫院病房，「等於要我們全中」。

維德醫院是一間精神科醫院，院內感染一發不可收拾。護理師透露，這兩天已有至少6輛救護車載走確診的重症者，但醫療資源極度匱乏，護理部主任原本今天要去領快篩，結果連她也確診了。

護理師不滿地說，2、3、5、6樓未分艙分流，連藥物都嚴重不足，還是護理師自己去藥局買藥給患者。由於確診者越來越多，院方要求「就地隔離」，沒染疫的也沒地方去，乾脆睡在空病房，「到最後就是所有人都確診」。

醫院缺乏感控經驗，民眾黨基隆市黨部副主任林毓峯轉述護理人員反映，呼籲基隆市衛生局長吳澤誠重視院內嚴重感染問題，以及醫療藥物、快篩缺乏，盡快派人協助。