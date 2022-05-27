數家零售業最新公布的獲利前景樂觀，以及對聯準會過度激進升息的擔憂緩解，周四美股主要指數全面勁揚，道瓊指數連漲第5個交易日，標普500指數收復4000點大關。對經濟情勢敏感的非必需消費品類股和晶片股表現尤其出眾，費城半導體指數大漲3.87%。由蘋果、特斯拉、亞馬遜、Dollar Tree走強帶動，以科技股為主的那斯達克指數上漲2.7%。

以周線來看，標普500指數、那斯達克指數和道瓊指數可望結束數十年來最長的連跌走勢，在這段期間，標普500指數下跌了14.1%，曾數度瀕臨打入熊市。目前三大指數都料將創下自3月中旬以來最大單周漲幅。

★主要指數

道瓊指數漲516.91點或1.61%，收在32,637.19點。

標普500指數漲79.11點或1.99%，報4,057.84點。

斯達克指數漲305.91點或2.68%，收在1,740.65點。

費城半導體指數漲111.7點或3.87%，報2,994.6點。

★消息

美股道瓊指數已連跌8周，標普500指數和那斯達克指數則連跌7周。在通膨或已見頂的預期支撐下，本周市場似乎重新站穩腳跟，道瓊指數和標普500指數本周以來分別上漲4.4%和4%。那斯達克指數本周以來上漲3.4%。

美國商務部周四公布，第一季國內生產毛額（GDP）季減年率由初值1.4%下修至1.5%，不如市場預估的略為上修至季減年率1.3%。

美國勞工部公布，上周（截至5月21日）初次請領失業給付人數較前一周減少8000人，為21萬人，少於市場預期的21.5萬人。

美國10年期公債殖利率升至2.7416%，盤初一度跌至2.706%。

周四布蘭特期油上漲3.37美元或3.0%，收在每桶117.40美元。美國期油漲3.76美元或3.4%，收在每桶114.09美元。

美國各交易所的成交量總計為114.3億股，少於過去20日均量 132.2億股。

★分析

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，第一季業績發布期基本已經結束且表現優於預期，再加上連準會表示其緊縮政策將「超前部署」，並暗示可能在秋季晚些時候暫停，這些都給了投資人感到樂觀的理由。聯邦公開市場委員會（FOMC)）發布的5月貨幣政策會議紀要緩解了市場對於聯準會可能變得更加鷹派的擔憂。Stovall表示，如果聯準會過於激進，他們是能抑制通膨，但也會抑制經濟增長，就像在冬天，你想踩剎車，但不想猛踩剎車，以免失控打滑。

美國銀行表示，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）等決策官員近來發表的言論，顯示聯準會可能在9月放緩或甚至暫停升息。

Ally高級期權分析師Brian Overby表示，就業數據確實將影響聯準會未來的政策前景，如果他們確實看到失業率升高一些，這可能會讓他們放慢腳步。(2-1)