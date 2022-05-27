LPL Financial首席股票策略師Quincy Krosby表示，這是預料之中、且備受關注的「超賣」反彈行情，今天美股的上漲顯示上周對美國消費力的悲觀情緒可能過了頭，還有那些可怕的衰退相關消息。可以肯定的是，本周公布的數據顯示經濟正在放緩，而聯準會似乎已準備好在未來兩個月各以50個基本點的幅度調升利率，但貢獻七成美國經濟的消費者開始縮衣節食，這樣的說法被誇大了，業績報告和樂觀財測都顯示並非如此。

部分分析師對美股反彈仍然缺乏信心，Horizon Investments投資組合策略主管Zachary Hill表示，現在將焦點從通膨轉向增長仍為時過早，「我們認為本周股市的反彈本質上是技術性的，而非整體趨勢出現變化，金融環境緊縮抑制了實體經濟的需求，這仍然是聯準會想藉此冷卻通膨的管道。直到這種情況改變之前，像我們本周看到的股市反彈，雖然在連跌了近兩個月後本就是意料之中的事，但也很可能只是曇花一現。

★類股

標普500指數11大類股僅房地產類股收黑，終場小跌0.10%。非必需消費類股漲4.78%，表現最佳；其次為科技股漲2.45%。金融股和通訊服務類股漲幅亦超過2%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲2.32%，微軟漲1.29%，亞馬遜漲4.03%，Alphabet漲1.88%，特斯拉大漲7.43%，Meta漲4.24%，網飛漲1.90%。

道瓊指數成分股普遍收高，波音漲4.65%，漲幅最大，其次為Nike漲4.38%。默克藥廠（Merck&Co）跌1.54%，表現最疲弱。

主要晶片股全面走高。超微大漲6.58%，應用材料漲6.03%，輝達漲5.16%，恩智浦漲4.33%，美光漲4.02%，英特爾漲3.03%，高通漲2.75%，德儀漲2.42%。

★焦點股

蘋果收漲2.32%，盤中一度下跌逾2%，媒體報導，受到中國的防疫封控、全球供應鏈問題以及需求降溫影響，讓消費電子巨頭預計今年全年iPhone手機產量將持平於約2.2億支。

梅西百貨（Macy's）上修全年獲利預測，股價飆漲19.41%。 Williams-Sonoma營收獲利優於市場預期，股價大漲13.06%。

「1美元商店」Dollar Tree飆漲21.87%，為那斯達克指數帶來提振。連鎖雜貨店Dollar General業績報喜，股價上漲13.78%。這也顯示在通膨創下數十年新高之際，消費者似乎轉向低價商品。SPDR 標普零售業ETF大漲逾4%。投資人將密切關注好市多（Costco）於盤後公布的財報。

輝達盤中由跌轉升，終場收漲5.16%，報178.51美元。該美國晶片設計大廠第一財季營收與獲利表現亮眼，但警告自家遊戲晶片營收將在本季放緩以及將放緩人員招聘。多位分析師仍然維持對輝達股票的「買進」評級不變，並強調其數據中心業務的成長動能強勁。

晶片製造商博通（Broadcom）收漲3.58%，VMWare漲3.17%。博通丟下震撼彈，意外宣布擬以610億美元收購雲端運算公司VMware，將成為歷來規模最大的科技收購案之一。

推特收漲6.35%，為39.52美元。根據周三披露的監管文件，特斯拉執行長馬斯克已承諾追加62.5億美元的股權融資為收購推特籌措資金，此舉將使這位全球首富以特斯拉股票作為抵押的保證金貸款部分縮減至零，並使這筆交易的股權融資部分提高到335億美元，同時亦顯示馬斯克並沒有打算放棄這個以440億美元、每股54.2美元收購推特的交易，儘管上周他曾放話在他清楚了解推特到底有多少假帳戶之前，不會繼續推進這項交易，也曾揚言可能降低收購價格。

阿里巴巴集團在美國上市的股票大漲14.8%，儘管該中國電商巨頭業績表現優於預期，但以中國封控防疫的影響不明為由未提供財測。其他主要中概念同步大漲，知乎漲逾22%，百度漲逾14%，蔚來、拼多多、愛奇藝漲逾9%，嗶哩嗶哩漲逾8%，理想汽車、小鵬汽車漲逾7%。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲0.65%，收91.00美元，換算台股價格為536.99元。

聯電ADR漲2.13%，收8.63美元，換算台股價格為50.93元。

日月光ADR漲2.97%，收6.93美元，換算台股價格為102.23元。

中華電信ADR漲1.58%，收43.07美元，換算台股價格為127.08元。(2-2)