台橡(2103)指出，第二季由於4、5月上海封控影響，大陸車市需求驟減，影響ESBR等產品需求，影響第二季營運表現，在陸續解封後，第三季有望回溫。

台橡第一季因合成橡膠市場需求穩定成長，加上轉投資挹注，第一季營收86.42億元，稅後淨利6.52億元，每股盈餘0.79元，均優於去年第四季。主要第一季合成橡膠事業處銷量增加，其中，BR因市場供需趨緊，利差來到2012年以來新高；ESBR受農曆年後車市需求放緩，以及原料成本增加，利差減少，表現不如BR。

轉投資部分，印度ISRPL第一季受車市下游需求疲軟、成本增加，轉投資貢獻4200萬元，年減77％，但較上季由虧轉盈。阿朗台橡在大陸下游需求市場穩定，且BR供需趨緊，第一季認列7600萬元投資收益，年增304％。

對於第二季營運看法，台橡指出，受上海封控導致車市需求疲軟，影響ESBR等需求，6月後若能改善，第三季將恢復動能。BR供需依舊吃緊，阿朗台橡營運未來一到兩季依舊看好。ISRPL在印度需求回升，第二季後營運也在回升。

展望2022年，台橡表示，地緣政治風險推升全球性通貨膨脹，預期抑制全球經濟成長，新一波的新冠疫情及大陸封城措施亦對全球供應鏈造成衝擊。台橡計畫持續以緊密的客戶合作及企業韌性即時因應市場變化，達成營運成長目標。

另外，台橡以環境、社會與治理（ESG）為框架，訂定「增進環境保護」、「推動社會正向」、「強化治理續航」三大策略主軸，在九個領域分別制定目標與行動方案；在環境面向，藉由如逐步汰除燃煤鍋爐、建置太陽能發電裝置及擴增廢水回收設備等具體行動降低環境衝擊，致力達成2030年前相較2021年基準年減少碳排放總量22.5％、再生能源使用率達30％、再生水使用率達40％等目標。