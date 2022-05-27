47歲「第一名模」林志玲2022年除夕喜迎寶貝兒子出生，幸福圓夢的她25日又捎來好消息，首本全文字新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》今日正式開賣，這是1本讓大家了解「高EQ女神」養成過程的書，而她在書中第一次提到過去演藝生涯遭遇重大事故，拍攝廣告卻不慎墜馬，造成胸部6根肋骨骨折，而當時因為她只是個小模，居然連基本保險都沒有。

當年林志玲拍攝廣告意外墜馬，導致胸部6根肋骨骨折，差一點就傷及心臟，至少要靜養兩個月，之後還要面對復健等療程，才能完全好起來，根據《鏡週刊》報導，林志玲家人想起要保險理賠時才發現，那時候只是小模的林志玲沒有基本保險，廣告商和經紀公司只投保了意外險，意外險的理賠範圍只包括身故、殘障以及重大燒燙傷，就算林志玲選擇實支實付的骨折險，理賠金額也不高，對才剛闖出一點知名度的她是事業上的重大打擊，為此，林志玲家人和經紀公司不斷商討如何訴訟理賠問題，而當時林志玲面臨最艱難的時刻，卻決定放下。

林志玲在書中寫道，「經紀公司及家人對於誰該負責、誰該解決，有著來來回回的討論，當然也包括大律師的各種建議，覺得這個案件太受矚目，必須要訴訟索賠。因為當時還是小模的我，連基本保險都沒有。記憶中，我用了非常微弱的力氣說，都不需要，請大家放手，我會自己好起來。」事後林志玲花了4個月休養治療，憑藉驚人意志力康復。

但墜馬事件後，林志玲就對馬產生了恐懼，就算遠遠看到也很害怕，在事件過後，林志玲發聲說：「因為我覺得在之前摔馬後，我告訴自己不要逞強了，沒有什麼事情是你可以拿自己的身體和生命去交換的」，這成為了她的一個心魔，之後在綜藝節目中，她才在藝人李治廷的鼓勵下相隔12年再度騎上馬背，成功克服心魔。