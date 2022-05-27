台中地區的天空上午一片灰濛濛，間歇性豪大雨斷斷續續；中央氣象局呼籲低窪地區，民眾應慎防淹水。（陳世宗攝）

梅雨鋒面連日炸台，中部各地雨勢不斷，台中海線地區多處積水，今天的雨勢斷斷續續，外埔、大安、大甲、梧棲、神岡、和平等地，連續兩天累積雨量都超過200毫米，清水更高達278毫米；中央氣象局指出，今、明兩天仍會持續受到低壓帶影響，天氣不穩定，直到週六28日低壓帶才會離開台灣，但西南風持續影響中南部仍有短暫雨。

台中市受鋒面影響，昨晚雨勢不斷且有間歇性豪大雨，海線地區更是多處傳出災情，幸無人傷亡。沙鹿斗抵里沙田路與天仁街口，昨晚8時許，因瞬間豪雨沖刷造成土石泥流順延沙田路而下沖刷，警方惟恐造成用路人安全；派員立馬設置封鎖線及三角錐示警用路人改道，避免行駛進入該路段，以免發生危害。

清水區客庒坑口宮旁，即海甲路海風產業道路26日晚上9時20分許，因瞬間豪雨沖刷造成土石泥流順延海甲路而下沖刷；清水區港埠路與海濱路口，昨晚10時許，因瞬間豪雨沖刷，道路旁水溝淹至路面造成道路積水，約一個輪胎高度，馬路瞬間淪為水路，上午水勢已退去。

中央氣象局強調，台中市大雷雨將持續至上午9時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。