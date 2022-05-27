有全日本物價先行指標之稱的東京核心CPI(消費者物價指數)，5月份雖未再向上漲，不過還是在7年新高位置，表示這波由燃料費大漲所造成的通膨，力道尚未減弱。

日本政府27日表示，東京5月核心通膨，若包括能源但不含鮮食的話，與4月一樣都是年增1.9%，且與市場預估值2%差不多。要是把能源與鮮食項目都給剔除，所謂核心中的核心CPI也是上漲 0.9%。

東京通膨上升主要是受原物料成本上漲所拉抬，專家學者認為，2022年要看到這些原物料降價的話實在有難度。因此，日本未來幾個月的CPI應該都有機會達到當地央行期盼已久的目標值2%。

日本4月全國核心CPI雖是過去7年來首次超過2%，不過，日本央行行長黑田東彥卻指出，因目前日本的通膨是由成本所推升，應該只會出現一段時間不會維持太久。因此，還是有必要保持寬鬆政策。

4月時，日本央行曾預估本財年核心CPI可望來到1.9%，不過到了2023以及2024財年時，將會降至1.1%。