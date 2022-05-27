促轉會針對美麗島軍法大審調查後，以「平復司法不公」對民進黨前主席施明德與林義雄「平反」，遭施明德斥，「邪惡作法」，促轉會表示尊重；施明德再反擊，「替我平反的人，是我自己，縱然我付出了高昂的代價」。

他痛批，促轉會全體的心態，就是當年蔣家獨裁者統治下的順民心態。

施明德形容促轉會的邪惡性和幼稚，看到促轉會回應他的說法後，他說，促轉會四年前掛牌時，還曾經寄有過恐怖、獨裁、罪惡統治的時代結束後，如何終結舊時代，建立新社會的道德規範與準則，確實是現任統治集團與人民的責任與義務。

他指出，全世界有類似情境的國家在成立這種組織時，要確定它的目的就是在「挖掘真相，撫慰傷痕，促進和解」。

他認為，促轉會四年來的作為，對的部分大都無涉本質及原則的。這完全曝露主事者欠缺大方向，大格局，大氣度，只知政治正確，為掌權集團服務，忠心不二。有這種心態，自然不可能做好該機構的使命的。動機不正，人選不對。是促轉會失敗的主因。

他說，這次惹火他的是，促轉會在臨終時的「遺作」：以司法不公之名，再次平反他、林義雄，並又要宣告撤銷其罪名。

他說，促轉會的邪惡性在於，該會人士心中，宣告前，仍視他們是罪犯，是叛亂犯，是惡人。沒有理解，面對不義，「挺身而出」的必要性，與正當性。

他說，促轉會全體作風一如獨裁政權，過去三十年的種種都不起作用，「今天他們説了才算數」。

他說，林義雄和他不是台灣的陌生人，早在沒有民進黨時代就不畏強權領導台灣人民追求自由、民主、人權。九零年代出獄更先後擔任民進黨主席，領導民進黨贏得執政權，才揮揮手離開民進黨。

他認為，在台灣社會，乃至華人世界和國際上，四十年來早已沒有人視他們是叛亂犯、罪犯，除了促轉會這些人。

他說，在台灣歷史上，他們是替台灣人民追求自由、民主和人權的奉獻者、貢獻者。自始不是罪犯，行為的正當性與高貴性，不需要任何時代執政當局的法律評審，只有良心是他們的依靠，只有上帝是最終審判者。

他說，在政治上，不管那個領域，四十年來早已沒有人視他們為罪犯。「我們的奮鬥史是我們的勲章，不是我們的犯罪記錄。我們行遍天下，未受歧視，常享禮遇」。

他說，法律上，蔣經國與李登輝兩位總統，都曾對他提出減刑與假釋。他兩次都拒絕。因為他始終認為，所有美麗島被告，都是「無罪」的；國民黨政權對我們的判決與監禁是「錯」的。

他說，李登輝被迫在1990年行使憲法特赦權，宣告美麗島事件判決無效。他以無罪之身離開被「綁架」處。

他說，李登輝的特赦是憲法層級的特赦，是超越行政、立法和司法的。促轉會算那個層級，以為自己可以用「司法不公之名」，再次先羞辱他們是罪犯，然後再大剌刺、荒唐地宣告：從今天起「施明德和林義雄無罪」了！

他認為，他的尊嚴、自由、榮譽、無罪，都是自己和大哥施明正用生命和苦難爭取得來的。自由永遠是反抗者的戰利品，絕不是掌權者的恩賜物。

他表示，如今看到促轉會為了表現自己的作用，不盡釐清歷史真相的本分，反利用假的「平反」官僚地做業績了事，「我真為這個時代心寒，不恥」。