大陸外交部網站27日消息，中國國務委員兼外長王毅26日與索羅門群島外長馬內列會後記者會，說明此次南太之行的目的：堅持平等相待、堅持相互尊重、堅持合作共贏、堅持開放包容。

王毅表示，2018年，中國國家主席習近平與太平洋島國領導人集體會晤，一致同意將雙方關係提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開啟了中國同島國關係的新篇章。近年來，雙方關係獲得了前所未有的發展，給地區人民帶來了實實在在的利益，也為南南合作樹立了典範。前兩天，中方發布了「中國－太平洋島國合作事實清單」和「廣東、福建、山東省與島國合作成果清單」，這充分表明，同島國友好合作已成為中方各部門、各地方的共同行動。

王毅強調，中國在發展與太平洋島國關係上將繼續奉行「四個堅持」。

一是堅持平等相待。中方歷來主張大小國家一律平等，將秉持正確義利觀和真實親誠理念發展同島國的友好關係，把島國作為南南合作的重要組成部分，作為構建人類命運共同體的重要夥伴。

二是堅持相互尊重。中方始終尊重島國的主權和領土完整，尊重島國人民探索符合自身國情的發展道路，在同島國的交往合作中，不干涉島國的內政，不附加任何政治條件，也不謀取任何地緣私利。

三是堅持合作共贏，中國將繼續做太平洋島國發展的宣導者、建設者、推動者，致力於深化同島國各領域務實合作，真誠幫助島國發展經濟、改善民生、提高自主發展能力，同島國人民共用中國發展紅利。

四是堅持開放包容。南太地區應是開展合作的舞台，而不是惡性競爭的擂台。中方同島國的合作不針對任何國家，也不受任何國家干擾。同時尊重島國與其他國家業已建立的各種聯繫，願本著開放態度，同其他域內外國家開展更多三方合作。