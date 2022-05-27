法國網球公開賽正激烈開打中，這次「短命前球王」麥維德夫(Daniil Medvedev)排在大會第2種子，並分在競爭相對輕鬆的下半區，昨天他順利以直落3的懸殊分差擊退塞爾維亞選手捷雷(Laslo Dere)，成功挺進32強。但其實過去麥維德夫在紅土表現並不佳，曾經連續四年一輪遊，去年挺進8強為生涯最佳。

俄羅斯好手麥維德夫這次仍無法以國家名義出賽，但他仍用實力在場上證明自己，首輪以6：2、6：2、6：2輕鬆橫掃阿根廷對手巴格尼斯(Facundo Bagnis)，昨天的比賽則繼續爆發，以6：3、6：4、6：3再次狂勝塞爾維亞選手捷雷，以一盤未失的絕佳狀態闖進32強，接下來他將面對凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)。

對麥維德夫來說這次在下半區的強敵不多，稍微難打的對手只有希臘西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)、魯布列夫(Andrey Rublev)及挪威好手鲁德(Casper Ruud)，沒有意外麥維德夫能在下半區脫穎而出，再拿下2勝就能追平生涯法網最佳戰績，也有希望和上半區強敵爭奪冠軍，對麥維德夫來說這次是絕佳機會。

去年亞軍西西帕斯次輪遇到苦戰，對資格賽選手竟打4小時才分出勝負，以6：3、7：6(10：8)、6：7(3：7)、7：6(9：7)拿下，首輪也充滿驚險，以5：7、4：6、6：2、6：3、6：2告捷，看來他這次狀況並不好，下一輪將碰上瑞典選手伊莫爾(Mikael Ymer)，他得盡快找回狀態，否則難保去年亞軍位置。