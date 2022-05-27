湖人找尋新總教練的動作持續進行當中，不過看來他們內部又開始出現雜音了！根據《Heavy》記者鄧維尼爆料，湖人管理階層目前傾向找來公鹿助教漢姆擔任新主帥，不過「小皇帝」詹姆斯卻抱持不同意見，期望湖人可以找來「即戰力」型總教練。

鄧維尼表示，目前湖人傾向找來漢姆出任總教練的主因，在於漢姆當過湖人助教，比較熟悉湖人內部操作模式，就連「禪師」菲爾傑克生、蘭比爾等顧問也比較希望漢姆擔任湖人教頭，如此一來兩人就可以幕後指揮，讓湖人走向想要的方向。

問題是詹姆斯並不這樣想，他希望湖人可以聘用一名能夠馬上帶給湖人勝利，且具備豐富執教經驗的教練，舉例來說，快艇總教練瑞弗斯就是一個不錯的選擇，可是湖人總管佩林卡似乎已經抱定主意，這次湖人選帥的最終決定將由他自己做出。

只是湖人管理階層假如不肯聽從詹姆斯的建議，根據詹皇過往經歷，他通常不會給予教練團太多好臉色，甚至可能在比賽過程當中干預總教練的調度，也讓球隊內部氣氛更加詭譎，無論如何湖人管理階層都必須處理好這個兩難局面，否則下季前景堪憂。