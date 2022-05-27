海巡署基隆查緝隊在前(25日)天接獲野柳北方海域有一批麻布袋漂流的通報，隨即派出船艦將33只大麻布袋拖回港口，赫然發現竟是一批總重達600多公斤、市價約值9億元的K他命磚，海巡署在基隆地檢署指揮偵辦下，已循線逮捕2名嫌犯，並向法院聲請羈押獲准，海巡單位正溯源追蹤相關船隻軌跡，積極追查這批K他命來源及其幕後的毒品走私集團。

海巡署基隆查緝隊25日上午，接獲基隆正濱漁港的漁民通報，表示在野柳附近海域發現一批大麻布袋正在海面漂流。查緝隊獲報，立即派出船艦趕赴距正濱漁港約10海浬的海域調查，海巡人員抵達後，只見海面上有33只大麻布袋正載浮載沉的漂流，海巡人員花了1小時左右，將這批麻布袋全部拖回正濱漁港。

基隆查緝隊幹員，逐一拆開麻布袋及包裹的防水塑膠袋檢查袋中物品，由於包裝相當仔細，海巡懷疑袋中所裝為毒品。經過專業儀器檢驗，證實這批麻布袋共包裝了總數多達600多公斤的K他命毒品磚，以目前的市價推估，這批K他命的價值將近新台幣9億元。

海巡透露，毒梟多半會挑選氣候、海相不好的時間點走私毒品闖關，並且會在公海上找尋較無漁船的地點接頭交易，同時還會在毒品包裝上繫上浮球及GPS信標，以便接貨的毒梟找尋。但25日查獲的這批K他命毒品，發現地點不僅在距離野柳不遠的海面上，往來船隻眾多，而且麻布袋上也沒有繫上浮球及GPS信標等設備。

由於這批K他命的數量龐大且總價將近9億元，再加上手法與一般的毒品走私案有所不同，海巡及基隆地檢署都相當重視。據了解，海巡及基隆地檢署已經循線逮捕了2名走私集團的嫌犯，目前正擴大偵辦，積極調查毒品來源及追查走私集團上游。

海巡署基隆查緝隊副隊長高佳豪昨日表示，查緝隊的確有查獲毒品案，惟由於案件還在偵查中，不便透露相關資訊。

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