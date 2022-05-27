普丁虛張聲勢？美大咖曝斷供天然氣下場慘

俄羅斯持續入侵烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基日前強調願意談判，並開出條件只與俄羅斯總統普丁直接會談。金融巨鱷索羅斯則強調，普丁的談判地位其實並未如他所假裝的穩固，分析俄羅斯近期切斷對多個國家的天然氣供應，要付出龐大代價。

在芬蘭政府周三（18日）正式提交加入北約軍事聯盟的申請書後，普丁便以對方未以盧布支付為由，切斷對芬蘭的天然氣供應，俄羅斯兩周前同樣斷絕對保加利亞、波蘭供應天然氣。

美國媒體《CNBC》報導，索羅斯寫給義大利總理德拉吉（Mario Draghi）的信中指出，普丁需要天然氣收入來支撐俄國經濟，而歐洲是其唯一市場，分析俄羅斯的天然氣庫存在將7月滿載，如果他不向歐洲供應，就必須關閉西伯利亞的氣井，大概涉及1.2萬口氣井，而此舉將付出龐大代價，因「關閉這些需要時間，加上設備已老舊，一旦關閉就很難再重啟。」

索羅斯強調，普丁威脅斷供天然氣，很「顯然是在敲詐歐洲」，他認為俄羅斯藉此製造天然氣短缺、推高價格，並替自己賺取大量金錢，但他的談判位置未如他所假裝的穩固，分析歐洲其實有著抗衡的籌碼。